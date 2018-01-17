Правозащитники назвали поджог причиной пожара ингушского офиса "Мемориала"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правозащитной организации "Мемориал" считают, что причиной пожара в здании ингушского филиала в Назрани (Ингушетия) стал поджог.

"На видеозаписи запечатлены люди в масках, которые подъехали на автомобиле. В руках у них была канистра. По лестнице злоумышленники поднялись к окну второго этажа, где находится офис. На месте обнаружена расплавленная пластиковая бутылка с запахом керосина", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник ингушского филиала "Мемориала".

Как сообщалось, рано утром 17 января в офисе ингушского филиала правозащитной организации "Мемориал" произошел пожар. Пострадавших нет, сгорела часть техники и офисная мебель.