Петербургского журналиста вызвали в СК для проверки об уклонении от службы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обязало журналиста Сергея Кагермазова явиться для дачи объяснений об уклонении от прохождения службы.

"Ему вручена повестка, чтобы он явился к следователю для дачи объяснений по материалам доследственной проверки по статье 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

На какой день назначен опрос Кагермазова, собеседник не уточнил.

Позже в ходе еженедельного брифинга, отвечая журналистам, кто сообщил в СКР о местонахождении журналиста, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров предложил переадресовать вопрос в правоохранительные органы. Недопуск Кагермазова в Мариинский дворец он объяснил нарушением требований аккредитации.

"Почему не было аккредитации? Значит, не соответствует что-то требованиям. Да, мы изменили порядок аккредитации, связанный с усилением мер безопасности, в том числе в стенах Мариинского дворца. После теракта в "Перекрестке" я подписал это распоряжение. Это будет неукоснительно соблюдаться", - подчеркнул парламентарий.

Макаров отметил, что считает Кагермазова уклонистом.

"Ну как это так - быть уклонистом? Как это так - топтать моральные нормы, законы? Человека пытаются призвать на воинскую службу, он обязан по Конституции России отслужить. Он отказывается и просит альтернативную службу, в том числе некоторые наши коллеги принимают в этом участие. Ему дают альтернативную службу. Вместо этого что, господа журналисты? Разве это мужской поступок - бежать за границу, прятаться от воинской службы?" - сказал он.

По данным СМИ, Кагермазов пришел в среду на заседание городского парламента, но был остановлен на входе следователями, которые проводили журналиста в СК на набережной реки Мойки.

Пресса писала, что после получения повестки в апреле 2017 года Кагермазов попросил об альтернативной гражданской службе. Призывная комиссия одобрила его просьбу, однако журналист впоследствии не явился для ее прохождения.