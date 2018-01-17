Арестованные за резню в пермской школе подростки останутся в больнице до конца недели

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арестованные в Перми подростки, устроившие в школе N127 поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек, продолжат лечение в стенах медицинского учреждения, сообщил "Интерфаксу" в среду главврач горбольницы N4 Андрей Ронзин.

По его словам, предположительно, пациенты будут на лечении до конца этой недели, однако точные сроки определить трудно. "Нет прогнозов в здравоохранении как таковых. Никто не может сказать, сколько человек пробудет в больнице с тем или иным заболеванием", - сказал Ронзин.

Трагедия в школе N127 в Перми произошла утром 15 января. По данным СКР, двое подростков, войдя в класс, где занимались младшеклассники, нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они также подрались на ножах друг с другом и тоже были госпитализированы.

В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

Двум напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. После нормализации их состояния они будут переведены в СИЗО.