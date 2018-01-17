Песков назвал запрет на проведение протестных акций прерогативой властей регионов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кремль не является инициатором запрета на проведение протестных акций в регионах, в том числе сторонниками оппозиционера Алексея Навального, и никогда не инициировал подобных решений, исходя из того, что это прерогатива местных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков дважды сказал "нет", отвечая на вопрос, исходит ли из Кремля инициатива запретить акции в поддержку бойкота выборов, которые в разных регионах планировали провести сторонники Навального, и давал ли Кремль какую-то установку регионам по этому поводу.

"На первый вопрос ответ "нет". Это не исходит из Кремля. Второй ответ - "нет", Кремль не давал никакие ориентировки, и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, властей соответствующих регионов", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул также: "Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве".