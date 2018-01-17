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Отца обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера сбила машина

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погиб в ДТП. Дело по решению прокуратуры передано из полиции в Следственный комитет.

"Отец Анара Аллияр Аллахверанов 1959 года рождения работал водителем рейсового автобуса. Во вторник рано утром он шел на работу, и, когда переходил дорогу по пешеходному переходу, его сбила машина. Удар был очень сильным, мужчина погиб на месте", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко.

По его словам, еще до гибели Аллияр Аллахверанов говорил родственникам, что ему поступают угрозы от неизвестных. В полицию семья решила не обращаться.

"Они не сообщили в полицию, так как, сами понимаете, большая огласка той драки, они боялись, что все будет истолковано не в их пользу. Сейчас в связи со вскрывшимися фактами дело о ДТП, в котором погиб отец Анара, будет передаваться из полиции в Следственный комитет", - отметил Лысенко.

Старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова подтвердила агентству "Интерфакс", что в отношении водителя автомобиля Toyota Corolla, который в 5:50 по местному времени сбил Аллахверанова, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело передано в следственное управление.

"Заместитель прокурора Хабаровского края в среду изъял данное уголовное дело из производства следователя следственного отдела по ДТП следственного управления УМВД России по краю и передал для организации предварительного следствия руководителю следственного управления СК России по краю", - сказала Глазова.

В следственном управлении СКР по Хабаровскому краю сообщили, что пока не готовы давать официальные комментарии по данному делу.

Как сообщалось, известный пауэрлифтер Драчев был убит в произошедшей 20 августа 2017 года драке, инициатором которой не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - хабаровчанин Аллахверанов - скрылся, но позднее сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Он арестован и содержится под стражей.

Следственный комитет также возбудил уголовное по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

Кроме того, перед судом предстанет бывший полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы управления МВД России по Хабаровску. Он был свидетелем драки и также не предотвратил ее. Выяснилось, что страж порядка был приятелем Аллахверанова. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Теги: Андрей Драчев, Анар Аллахверанов, Хабаровск
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