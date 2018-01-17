Суд Архангельска взыскал в доход государства 670 млн рублей по делу о подпольных казино

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд Архангельска взыскал с членов преступной группировки около 670 млн рублей, полученных от проведения азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья.

"По результатам рассмотрения искового заявления прокурора суд взыскал в доход РФ с ответчиков указанную сумму незаконно извлеченного дохода", - говорится в сообщении.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, ранее члены ОПГ были признаны виновными в совершении преступлений по п. "а, б" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игорного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, совершенные в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере).

"Организатору ОПГ Сергею Углову назначено наказание в виде 2 лет строгого режима, Алексею Завьялову - 1 года 10 месяцев условно. Остальные члены группировки получили условное наказание с испытательными сроками 2 года", - отметили в прокуратуре.

По версии следствия, с декабря 2014 года по август 2016 года члены ОПГ организовали и проводили азартные игры в специально арендованных помещениях в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. В ходе следствия из помещений казино было изъято свыше 600 единиц игрового оборудования, также арестовано имущество обвиняемых, включая денежные средства и автомобили, на сумму 5,8 млн рублей. Обвинения были предъявлены 62 фигурантам дела.