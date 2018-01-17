Более 56 млн туристов ездили по России в 2017 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Свыше 56,5 млн человек путешествовали по России в прошлом году, это на 3% выше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Ростуризма в среду.

"Количество туристов, путешествующих по стране, по предварительным оценкам, выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом и превысило 56,5 млн человек. По отношению к 2014 году внутренний турпоток увеличился более чем на 30%, а к 2013 году - на 75%", - цитирует пресс-служба руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Популярными направлениями по России традиционно остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Крым, Республика Татарстан и др. Вместе с тем рост показали и новые направления, такие, как Мурманская область и Чеченская Республика, отметили в пресс-службе.

В прошлом году Москву посетили 21,6 млн туристов, что на треть больше, чем в 2014 г., Краснодарский край - 16 млн (плюс 16%), Санкт-Петербург - 7,5 млн (плюс 19%), Республику Крым - 5,4 млн (плюс 35%). В Мурманской области побывали 332 тыс., туристов, что на 14% больше показателя трехлетней давности. Поток туристов и экскурсантов в Чеченскую Республику вырос за три года на 249% и в 2017 году достиг уровня в 130 тыс. человек, уточняют в ведомстве.