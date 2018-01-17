Собчак пообещала назвать спонсоров своей кампании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на встрече в Омске с горожанами пообещала назвать имена тех, кто поддерживает ее финансово в борьбе за право стать кандидатом в президенты на выборах.

"У меня нет такого большого количества денег для того, чтобы этого было достаточно для ведения кампании. Я вкладываю в том числе и свои средства (...). Есть много людей, которые меня поддерживают. У меня уже есть договоренность с основными спонсорами, что они готовы будут открыть свои имена", - заявила Собчак.

Она согласилась, что средства на кампанию собирает в том числе и с помощью фандрайзинга, но их недостаточно.

"Такие деньги можно получить более легким способом у крупного бизнеса. Сумма в 35 млн (размер избирательного фонда - ИФ) звучит фантастически, но у нас в стране действительно много богатых людей. (...) Для них дать несколько миллионов на кампанию - это не очень большие деньги", - сказала Собчак.

Участники встречи задавали Собчак вопросы о проблемах капитального ремонта, переселения из аварийного жилья, газификации, медицины и благоустройства.

Собчак выдвинута в качестве кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива", в политсовет которой она вошла по решению съезда.