Обгоревший труп без вести пропавшего обнаружили в Северной Осетии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Северной Осетии обнаружен труп жителя Ингушетии Магомеда Маматова, который с августа прошлого года числился без вести пропавшим, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"Обгоревший труп молодого мужчины из Ингушетии найден в Беслане Северной Осетии. На опознание была приглашена сестра Магомеда Маматова, которая подтвердила личность погибшего", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на опознание, для точного установления личности планируется провести экспертизу ДНК.

Маматов выехал во Владикавказ за запчастями для своей автомашины утром 20 августа 2017 года и в тот же день бесследно пропал. Мужчина успел сообщить родным, что за ним следят люди на трех автомобилях.