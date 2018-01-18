"Коммерсантъ" назвал сумму взятки за освобождение соратника Шакро Молодого

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На взятку за освобождение из-под стражи соратника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) - криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) летом 2016 года было собрано не 500 тысяч долларов, как предполагалось ранее, а 5 миллионов долларов, пишет газета "Коммерсантъ" в четверг.

По версии следствия, такую сумму собрали близкие к Калашову бизнесмены по требованию бывшего главы Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, однако успели передать лишь около 1 млн долларов, сообщает издание.

Первый транш в размере 500 тыс. долларов передал владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов, второй, в размере 500 тыс. евро, поступил от крупного девелопера Дмитрия Смычковского, отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на следствие.

По данным издания, из материалов следствия следует, что помимо Шейхаметова и Смычковского деньги на освобождение Кочуйкова предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена.

В июле 2016 года по делу о взятке от Калашова были арестованы Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров. Как сообщалось, следствие инкриминировало офицерам получение 500 тыс. евро от Калашова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Кочукойву, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

В настоящее время дело в отношении Максименко уже передано в суд. При этом в окончательную редакцию предъявленного ему обвинения вошел эпизод получения взятки в 500 тыс. долларов за действия в пользу Кочуйкова, но не от Калашова, а от бизнесмена Шейхаметова. Также экс-глава УСБ СКР обвиняется в получении 50 тыс. долларов "за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области".

Следственные действия в отношении Никандрова и Ламонова продолжаются. Никто из офицеров свою вину не признает.

С 27 декабря 2017 года под арестом также находится бывший начальник следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что офицер был задержан по делу о получении денежных средств от Калашова.