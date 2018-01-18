На улицах Калининграда заметили бесстрашную дикую лису

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Жители Калининграда заметили на улицах города дикую лису.

Как сообщают жители в социальных сетях, животное совершенно не боится оживленного движения машин и людей. При этом лиса не выглядит худой и голодной и передвигается по городу довольно быстро: ее заметили уже в нескольких местах Калининграда.

"Сегодня пытались поймать лису на улице Горького, появилась информация, что еще лиса была на Невского", - сообщают жители.

Многие калининградцы обеспокоены судьбой дикой лисы, которая может погибнуть под колесами машин или от встречи с бродячими собаками. Некоторые жители хотят найти животное и отвезти на Куршскую косу, как посоветовали в зоопарке.