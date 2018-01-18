В Якутии завели дело об избиении врачом пациентки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В отношении 28-летнего врача-терапевта и по совместительству заведующего Золотинской участковой больницей в Нерюнгринском районе возбудили уголовное дело за избиение на работе пациентки. О этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

Уголовное дело возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и статьей 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

По сообщению регионального СК, установлено, что 1 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в этнокультурном центре "Эян", расположенном в селе Иенгра Нерюнгринского района, нанес удар кулаком в лицо 22-летней девушки.

"После этого в помещении Золотинской участковой больницы после произошедшей ссоры нанес пришедшей для прохождения медицинского освидетельствования девушке несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить", - говорится в сообщении.

Позднее, рассказали в СК, "в ночное время 2 января 2018 года, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбив окно и повредив входную дверь, незаконно проник в квартиру, где проживала девушка со своей матерью".

В ведомстве отметили, что в ноябре 2017 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и был оштрафован.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина взял на контроль ход разбирательства случая с избиением врачом пациентки на приеме в больнице Нерюнгринского района Якутии. Также Бастрыкин потребовал проверить законность и обоснованность действий сотрудников регионального управления СК - не допустили ли они волокиту.

Пострадавшая обратилась в полицию еще 2 января. Сообщалось, что за день до этого она поссорилась с неким мужчиной, который ее ударил. Она пришла в больницу для фиксирования побоев, где в медике узнала своего обидчика. Врач вновь несколько раз ударил женщину. Очередное нападение было снято на камеру мобильного телефона, после видео появилась в Интернете. На следующий день врач явился домой к женщине, где ограничился уже только словесными оскорблениями.

После случившегося медика, который также является депутатом местного самоуправления, уволили.