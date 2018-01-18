Бывший ульяновский священник осужден за рассылку порнографии подросткам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего священнослужителя Константина Пашина, обвинявшегося в распространении порнографических материалов среди детей.

"Священнослужитель с фальшивой страницы на протяжении трех лет общался с подростками в Skype и отправлял им по электронной почте порнографические материалы. Всего от его действий пострадало как минимум двое детей в возрасте от 12 до 14 лет", - сообщил "Интерфаксу" в четверг помощник прокурора Засвияжского района Ульяновска Никита Ермохин.

Собеседник агентства уточнил, что 36-летний подсудимый также занимал должность редактора газеты "Православный Симбирск".

"Он был лишен сана сразу после возбуждения уголовного дела", - отметил помощник районного прокурора.

Действия Пашина квалифицированы по части 3 статьи 135 (развратные действия), статьи 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и части 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) УК РФ.

Подсудимый признал свою вину частично.