Полиция Петербурга начала проверку из-за задержания офицера Центра "Э" за взятку

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга проводит служебную проверку в отношении задержанного по подозрению в получении взятки офицера Центра "Э".

"По данному факту проводится служебная проверка, по завершению которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе петербургского управления ФСБ отказались от комментариев по поводу задержания 16 января за взятку офицера полиции.

По данным СМИ, в Петербурге на Камышовой улице был задержан начальник разведки Центра "Э" регионального главка полиции подполковник Эдуард Тугушев, которого заподозрили в получении взятки за непривлечение петербуржца к уголовной ответственности.