Правительство передало акции фармзавода имени Семашко "Ростеху"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение имени Семашко" госкорпорации "Ростех", сообщил в четверг сайт правительства России.

"Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко", составляющих 100% его уставного капитала", - говорится в сообщении.

Объединение является производителем лекарственных средств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Отмечается, что передача акций объединения госкорпорации позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.