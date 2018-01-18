Вильфанд призвал не "хорохориться" при купании на Крещение в условиях метели

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает московских купальщиков на Крещение о том, что сразу после выхода из проруби нужно незамедлительно спрятаться в теплое помещение - ночью будет сильный ветер, мороз и метель.

"Температура около полуночи в Москве будет минус шесть - минус семь, но влажность воздуха близка к 95-100%, метель и усиление ветра до 12-17 м/с. Это значит, что будут очень некомфортные ощущения - будет казаться, что как будто минус 17 градусов. Нужно иметь ввиду, что людям, которые будут купаться, нужно мгновенно закутаться, иначе произойдет обледенение тела на ветру", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

Он особенно подчеркнул, что "хорохориться точно не надо" и необходимо особенно внимательно отнестись к крещенскому купанию в этом году.

К четырем часам ночи температура опустится еще ниже - до минус девяти, а по Московской области - до -12 градусов. Снег не прекратится.