В Иркутске разрешили провести митинг сторонников Навального 28 января

Над установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствие Подробнее

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

Жалоба поступила в Верховный суд, но пока не назначена к рассмотрению Подробнее

Навальный обжаловал отказ в допуске к президентским выборам

Это дело объединено с делом о групповом покушении на убийство, возбужденном против двух 16-летних подростков Подробнее

Источник сообщил о возбуждении дела о халатности после резни в пермской школе

17 января 11:03

Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали

Оба молодых человека будут находиться в больнице до того момента, пока врачи не разрешат отправить их в СИЗО Подробнее

17 января 09:52

Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима

Его обвиняли в совершении преступлений против трех школьниц в детских лагерях в Ленобласти и Греции Подробнее

17 января 08:41

Учительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножом

Об этом заявила в соцсети региональный детский омбудсмен Светлана Денисова Подробнее

16 января 21:46

Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.

Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерии Подробнее

16 января 19:22

Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублей Подробнее

16 января 18:45

В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов