В Иркутске разрешили провести митинг сторонников Навального 28 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мэрия Иркутска согласовала проведение 28 января митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщили в четверг "Интерфаксу" в иркутском штабе оппозиционера.
"Сегодня утром нам согласовали проведение митинга 28 января с участием 500 человек", - сказал координатор штаба Сергей Беспалов.
По его словам, в понедельник штаб подал уведомление о проведении митинга и шествия в центре города, однако мэрия согласовала только митинг на площадке в одном из спальных районов.
В пресс-службе администрации Иркутска агентству подтвердили данную информацию.