Москалькова нашла пропавшую жительницу Чечни у нее дома

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей удалось связаться с жительницей Чечни Аминат Автурхановой, о пропаже которой ранее сообщила "Новая газета".

"Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок", - сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что у нее все хорошо. Уполномоченный добавила, что жительница Чечни рассказала ей, что ее задерживали две недели назад, после чего она вернулась домой.

Накануне "Новая газета" сообщила , что Автурханова - вдова Зелимхана Джабаева, который, по данным издания, был убит в ночь на 27 января 2017 года в Грозном, с 8 января перестала выходить на связь.