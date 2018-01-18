В метро Петербурга к ЧМ-2018 начнут объявлять станции на английском языке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Петербургский метрополитен в тестовом режиме начнет дублировать названия станций на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба подземки.

"С 22 января 2018 года на линии 5 начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло "бегущая строка" и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 4 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат передвижение в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.