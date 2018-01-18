Что произошло за день: четверг, 18 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Под Саратовом в районе села Красноармейское прорвало нефтепровод, нефть разлилась и загорелась, огонь перекинулся на поселок, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

- Более 50 человек сгорели в автобусе на трассе в Казахстане

- Украинская Рада приняла закон по Донбассу, к котором говорится о "временной оккупации РФ территорий Украины"

- После резни в пермской школе возбудили второе дело - о халатности

- Навальный обжаловал в президиуме Верховного суда отказ в допуске к президентским выборам

- Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум

- Бывший охранник Януковича рассказал о его бегстве в Россию в 2014 году

- Прокуратура не нашла оснований для отчисления курсантов из-за клипа с танцами