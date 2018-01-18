Бизнесмена арестовали в Петербурге за хищение 100 млн рублей при проектировании подлодки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Предприниматель Валерий Пшеничный, подозреваемый в хищении более 100 миллионов рублей при проектировании подлодки "Варшавянка" в сговоре с заместителем главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глебом Емельченковым, арестован в Петербурге.

"Избрать Пшеничному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2018 года", - огласила постановление судья Елена Сергеева.

По мнению суда, фигурант, имеющий загранпаспорт, может скрыться от следствия.

В рамках возбужденного 12 января уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ ранее были задержаны заместитель главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Емельченков и бывший генеральный директор компании АО "Новит Про" Пшеничный.

Как следует из оглашённого судьёй постановления, с помощью необоснованного завышения стоимости госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636 фигуранты похитили не менее 100 млн рублей. Деньги поступили на расчетный счет соисполнителя АО "Новит Про", после чего были изъяты подозреваемыми.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", петербургское АО "Новит Про" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Гендиректором значится Юрий Корельский. Чистая прибыль компании в 2014 году составила более 6,2 млн рублей, в 2015 - более 120 тыс. рублей. По итогам 2016 года компания осталась в убытке более чем на 11,5 млн рублей.