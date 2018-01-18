Военнослужащего под Челябинском задавил танк

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Военного накануне задавил танк в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Отмечается, что дело заведено по статье "нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В сообщении говорится, что 17 января в военный следственный отдел СКР по Чебаркульскому гарнизону от командира воинской части 86274 поступило сообщение о гибели на территории полигона военнослужащего.

"18 января в названный военный следственный отдел обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что 17 января около 17:00 вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сообщили в ГВСУ.