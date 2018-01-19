Более 200 журавлей погибли на Ставрополье от азотных удобрений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Массовая гибель журавлей произошла на Ставрополье.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что 20 декабря 2017 года государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил вдоль береговой линии озера Соленого в Александровском районе более 200 погибших журавлей.

По данным лабораторного исследования, причиной гибели птиц стало отравление азотными удобрениями, отмечает ведомство.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление обстоятельств инцидента.