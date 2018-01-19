Собчак призвала Кадырова освободить главу чеченского представительства "Мемориала"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" журналистка Ксения Собчак обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с открытым письмом, в котором содержится призыв освободить из-под стражи руководителя регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева", - говорится в письме, опубликованном в фейсбуке Собчак.

Она подчеркнула, что правозащитники, такие как Титиев, убитая в 2009 году сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова и глава "Московской Хельсинкской группы" Людмила Алексеева, не "люди без рода и племени", а "самого лучшего, самого важного рода".

Собчак также обратилась к другим претендентам на пост президента РФ - Григорию Явлинскому (от партии "Яблоко"), Борису Титову (от партии Роста), Павлу Грудинину (от КПРФ), а также оппозиционеру Алексею Навальному с призывом объединиться для защиты правозащитников и политических заключённых.

О задержании руководителя чеченского представительства организации Оюба Титиева сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Чечне заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а сам он был направлен на медицинское освидетельствование. Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ), он арестован.

Между тем председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов связывает задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

Сам Титиев убежден, что пакет с наркотиком был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским.