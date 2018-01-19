Ивановец отделался штрафом за натравливание сторожевой собаки на полицейского

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Житель Верхнеландеховского района Ивановской области, натравивший собаку на полицейского, приговорен к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года участковый уполномоченный полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, приехал в деревню Князьково, чтобы в одном из домов провести проверку по жалобе.

"Гость хозяина дома потребовал, чтобы сотрудник полиции покинул территорию дома, где, по его словам, хозяина в данный момент не было, а затем отвязал крупную сторожевую собаку и подвел к полицейскому. При этом он давал команды, провоцирующие агрессивное поведение животного, и в результате собака укусила участкового", - говорится в сообщении.

Пучежский районный суд расценил поведение 51-летнего мужчины, как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти, исполнявшему свои служебные обязанности, и назначил ему штраф в 60 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.