Служебная собака Джина по запаху нашла похитительницу банок с солениями в Коми

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Троицко-Печорском районе Коми полицейские успешно раскрыли кражу домашних солений, сообщает пресс-служба МВД республики в пятницу.

Согласно сообщению, в дежурную часть с заявлением о пропаже домашних заготовок обратилась местная жительница 1961 года рождения. Банки с солениями она хранила в шкафу под замком в подъезде дома.

Для раскрытия преступления полицейские решили воспользоваться помощью служебной собаки по кличке Джина, которая по запаху вывела их к дому подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница 1975 года рождения.

Как установлено, женщина знала, что потерпевшая хранит в подъезде домашние заготовки. Ночью она отверткой сорвала навесной замок и открыла шкаф с продуктами. Часть солений женщина сложила в пакет, часть - в мешок, но вместились не все заготовки. Тогда похитительница украла в соседнем подъезде детские санки и с их помощью увезла продукты домой.

Как отмечает пресс-служба, женщина уже призналась в содеянном, у нее изъяты похищенные соления в количестве 24 банок и санки.