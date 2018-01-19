Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2014 г.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних американских гособлигаций в ходе торгов в пятницу поднялась до максимума с сентября 2014 года - 2,642% по сравнению с 2,6256% накануне, сообщает CNBC.

По оценкам JPMorgan Asset Management, доходность 10-летних US Treasuries будет увеличиваться на протяжении всего 2018 года, но не превысит 3%.

"Мы не удивлены такой динамикой, поскольку мы ожидаем, что Федрезерв в этом году поднимет ставки три или четыре раза, а это больше, чем сейчас учтено в ценах на рынке, даже с учетом недавней распродажи", - заявил глава отдела процентных ставок JPMorgan Asset Management Дэвид Тан.

Кроме того, министерство финансов США, вероятно, будет наращивать выпуск гособлигаций, чтобы финансировать увеличивающийся дефицит госбюджета, отмечает агентство Bloomberg.

Доходность 2-летних госбумаг США росла с сентября и на прошлой неделе превысила 2% впервые с 2008 года. Для более длинных Treasuries повышение доходности было более плавным, что аналитики объясняют слабостью инфляции в США.

"Повышение доходности просто отражает укрепление экономики. Ключевой фактор - базовая инфляция, для дальнейшего повышения доходности она должна быть более значительной", - заявил Financial Times управляющий портфеля международных облигаций в Newton Investment Management Джон Дэй.