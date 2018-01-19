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Поклонская придумала наказание для парламентариев за конфликт интересов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская разработала законопроект, в котором предлагает два вида наказания для депутатов и сенаторов, у которых обнаружен конфликт интересов.

"Я не могу опубликовать текст (законопроекта) пока фракция ("Единая Россия") не выскажет свое мнение", - сказала Поклонская журналистам в пятницу.

В то же время она рассказала, что в законопроекте предлагается ввести два вида ответственности за обнаружение фактов конфликта интересов депутатов и сенаторов: либо публикация информации об установлении в действиях депутата или сенатора конфликта интересов, либо досрочное прекращение депутатских полномочий.

"Эта градация зависит от последствий. Если от конфликта интересов наступили негативные последствия, то (следует) выносить на пленарное заседание (Госдумы или Совета Федерации) вопрос о прекращении полномочий, если общественные последствия не наступили, то публиковать (информацию об этом), и это в свою очередь отражается на имидже и авторитете самого депутата", - пояснила Поклонская.

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О том, что Поклонская подготовила поправки о досрочном лишении мандата за нарушение депутатом обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, она сообщила еще 21 декабря 2017 года. Данная инициатива - одна из первых, которые подготовила и внесла на рассмотрение Поклонская. За почти полтора года время работы депутатом она выступала автором ряда законопроектов, но в составе группы коллег-парламентариев.

А 9 января председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме создана рабочая группа для изучения вопросов, связанных с конфликтом интересов депутатов. "Мы только что на Совете приняли решение о создании рабочей группы, куда войдут председатели трех комитетов и двух комиссий: это Василий Пискарёв, Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова, Наталья Поклонская, Отари Аршба", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что в задачи рабочей группы входит изучение вопросов, связанных с конфликтом интересов, и если потребуется, внесение предложений "по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающихся принятия решений с участием депутатов, будь это участие в принятии законов или обращение в разные структуры виде депутатских запросов".

8 декабря 2017 года комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе нашла конфликт интересов в деятельности самого богатого депутата Думы Андрея Палкина ("Единая Россия"). По решению комиссии об этом проинформирован спикер Госдумы Володин. При этом комиссия отклонила предложение главы комиссии Поклонской обратиться к Володину за разрешением провести проверку в отношении Палкина по поводу возможного участия депутата в деятельности по управлению коммерческими структурами.

Теги: Наталья Поклонская, Госдума
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