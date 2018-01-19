В Гидрометцентре РФ опровергли слухи о 80-градусных морозах на Ямале

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России опроверг информацию о якобы существующем предупреждении о морозах до -79 по Цельсию в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

"Такого там не бывает. Это за пределами теоретически возможного", - сказал "Интерфаксу" руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сообщил, что в ЯНАО действительно стоят аномальные морозы, но при этом минимальная суточная температура воздуха в отдельных местах округа может составлять лишь порядка -49 градусов.

Ранее в одном из популярных российских телеграм-каналов с почти 50 тыс. подписчиков появилась фотография якобы реального документа - бланка управления по ГО и ЧС администрации Тазовского района ЯНАО с датой 18 января этого года с предупреждением о морозах. В бумаге говорится, что якобы с 19 по 23 января на территории ЯНАО прогнозируется аномально холодная погода - ниже климатической нормы на 15 градусов и "с минимальной температурой воздуха от -64 до -79" градусов Цельсия.

Подлинность бумаги в Единой дежурно-диспетчерской службе Тазовского района ЯНАО не подтверждают. "Информация поддельная и ложная", - отметил собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что утром в пятницу несколько аэропортов ЯНАО, в том числе в Новом Уренгое и Надыме, не могли вовремя отправить и принять рейсы из-за сильных морозов.