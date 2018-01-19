Оператор "Платона" и АО "ГЛОНАСС" создали СП для развития телематических сервисов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) и государственное АО "ГЛОНАСС" зарегистрировали компанию ООО "ГЛОНАСС-ТМ", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Дата регистрации компании - 18 января 2018 г. РТИТС владеет 75% в ООО, 25% - у АО "ГЛОНАСС". Основной вид деятельности - деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Также в видах деятельности значатся разработка компьютерного программного обеспечения, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации.

Генеральный директор компании - Надежда Киселева.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель РТИТС, стороны создали СП "для реализации проекта по созданию национальной цифровой платформы в транспортной сфере".

"Наша главная цель - объединить усилия и опыт для разработки цифровой платформы на транспорте за счет частных инвестиций. На ее базе будут разработаны инновационные сервисы для автовладельцев, а также для компаний смежных отраслей (автопроизводителей, сервисных центров, охранных систем, лизинговых и страховых компаний). Проект предполагает открытый и равный доступ к платформе для разработчиков и сервис-провайдеров. Это обеспечит цифровизацию транспортного комплекса в целях повышения его конкурентоспособности", - процитировали в пресс-службе РТИТС слова своего генерального директора Антона Замкова.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", РТИТС в равных долях принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и АО "РТ-Инвест". АО "РТ-Инвест" на 74,99% принадлежало ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов. Остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех". В настоящее время, по данным Росстата, приведенным в системе "СПАРК-Интерфакс", учредители компании не заявлены.

В ноябре 2017 г. Ротенберг и его партнер по "Платону" Шипелов приобрели по 45% в ООО "Национальные телематические системы" (НТС) у Алексея Нащекина. При этом Ротенберг ранее заявлял о создании фонда для поддержки и развития инновационных IT-сервисов в транспортной сфере.