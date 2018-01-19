Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в заполярной школе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учеников школы №2 в Полярном (ЗАТО Александровск).

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова, проверка деятельности комбината школьного питания ЗАТО Александровск привела к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности). Расследование ведет региональное управление СКР.

Ранее руководитель Межрегионального управления № 120 ФМБА России Игорь Кемский на встрече с главой ЗАТО Верой Сулаевой сообщил, что по результатам лабораторных исследований в суточных пробах пищи обнаружены энтеробактерии и золотистый стафилококк, а в смывах с технологического оборудования и спецодежды персонала нашли бактерии группы кишечной палочки, у одного из работников пищеблока выявлен золотистый стафилококк.

"Таким образом, источником заражения детей стал персонал пищеблока, пути передачи - продукты питания", - отметил Кемский.

Как сообщалось, с 15 января школа была закрыта по распоряжению главного государственного санитарного врача Федерального медико-биологического агентства России в Мурманске и Мурманской области "в связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20% обучающихся".

Проверки по фактам массового отравления детей начали региональное управление СКР и прокуратура.

По данным проверок, с 11 января за медицинской помощью обратились более 40 детей. Кроме того, трое детей в возрасте 8, 11 и 15 лет были госпитализированы.