Школу в Перми эвакуировали из-за звонка о минировании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Учеников и сотрудников пермской школы N19 эвакуировали вечером в пятницу из-за сообщения о заложенной бомбе.

"Эвакуация одного из учебных учреждений в Кировском районе Перми проводилась из-за поступившего в полицию сообщения о минировании. Проводится необходимые проверочные мероприятия", - сказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах региона уточнил, что речь идет о школе №19 на улице Адмирала Ушакова, 24. По его данным, вечером в школе шли уроки у второй смены.