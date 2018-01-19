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Пострадавшей учительнице пермской школы попросили присвоить звание Героя РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Петиция о награждении медалью "Золотая Звезда" учительницы пермской школы N127 Натальи Шагулиной, которая пострадала, спасая учеников 4"Б" класса от нападения двух подростков, появилась на портале change.org; под документом подписались около 3,7 тысяч человек.

"Наталья Васильевна Шагулина, учительница 4 "Б" класса пермской школы, показала себя как настоящий герой, проявив настоящее мужество, когда на детей ее класса напали неуравновешенные субъекты. Спасая детей от них, она получила 17 ножевых ранений. Она сдерживала нападавших до тех пор, пока не ослабла от кровопотери", - говорится в петиции.

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По мнению автора обращения, педагог достоин присвоения звания Героя РФ и награждения медалью "Золотая Звезда". "Призываю руководство страны представить эту мужественную женщину к заслуженной награде! Такими людьми гордится Россия!", - отмечает автор петиции.

Подписи под прошением на данный момент поставили уже почти 3,7 тыс. человек. После того, как петицию подпишут 5 тыс. человек, она будет направлена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Медаль "Золотая Звезда" - государственная награда России, учрежденная в 1992 году как знак отличия к высшему званию "Герой Российской Федерации". Звание присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию городской клинической больницы N4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений.

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По последним данным, в пермских больницах остаются 10 пострадавших. Еще один пострадавший школьник получает лечение по поводу глазной травмы в научно-исследовательском институте (НИИ) глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. Ему потребовалась повторная операция после проведенной в Перми.

Напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось также, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

ЧП в пермской школе

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Теги: Пермь
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