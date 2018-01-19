В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после попытки пьяного водителя выстрелить в сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Московской области, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель областного главка СК Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ)", - сказала Врадий.

По её словам, около 17 часов вечера в пятницу инспектор ДПС, проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в городе Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Сотрудник полиции подошёл к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказала представитель следствия.

Она сообщила, что мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину, в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику.

"Однако полицейский, заметив это, успел увернуться и между ними завязалась борьба. Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить орудие из рук подозреваемого",- подчеркнула Врадий.