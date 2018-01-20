В Твери завели дело после нападения пациента на фельдшера скорой помощи

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Тверской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи в Твери, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону в пятницу.

По материалам следствия, 18 января бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому, расположенному по бульвару Гусева. После помещения нуждающегося в медицинской помощи мужчины в автомобиль, он стал вести себя неадекватно, размахивать ногами и руками, ударив два раза рукой фельдшера. После того, как из автомобиля вывели его друзья, он взял камень и нанес удар в лицо фельдшеру.

В результате медработник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму левого глаза.

Сам хулиган со своими приятелями скрылся с места происшествия.

"По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери в отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).