Глава Чечни наградил лидера "Ночных волков" орденом Ахмата Кадырова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров своим указом наградил лидера байк-клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург, орденом имени Ахмата Кадырова, который является высшей наградой республики; об этом руководитель региона сообщил в пятницу на своей странице в сети "ВКонтакте".

Награждение было приурочено к 55-летию Залдостанова. "Александр Сергеевич первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышанье нужно выразить своё мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству! Мы много лет дружим, иногда вместе с членами мотоклуба гоняем по дорогам Чечни", - говорится в сообщении Кадырова.

"Я искренне поздравляю Александра Сергеевича, желаю крепкого здоровья и вечной молодости! Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей "Хирурга" - я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова", - сообщает Кадыров.

Награду Хирургу вручили депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель Парламента Чечни Магомед Даудов.