Вывезенную в 1943 году в Германию картину Поленова вернули в музей Таганрога

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Картина художника Василия Поленова "Пруд с ветлами" почти 75 лет спустя вновь выставлена в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Картина "Пруд с ветлами" была написана в 1881 году. В Таганрог картина попала благодаря одному из богатейших жителей города Захару Хандрину, который купил ее для своей частной коллекции. После революции полотно попало в местный музей. В августе 1943 года вместе с другими коллекционными предметами была оттуда вывезена германским вермахтом в неизвестном направлении.

Возвращение из Германии картины стало результатом совместной научно-исследовательской работы российских и немецких ученых, а также музейных работников обеих стран.

По словам губернатора региона Василия Голубева, это событие поможет привлечь внимание самой широкой общественности к культурным богатствам Таганрога и всего донского региона, даст хороший импульс росту туристической привлекательности Ростовской области.

"В год 75-летия освобождения Ростовской области от фашистов картина Поленова вернулась домой. Это счастливый конец печальной истории. Сокровищница Таганрога, известного своими богатыми культурными традициями, пополнилась еще одной жемчужиной, - сказал Голубев.