На Ставрополье из-за прорыва трубы без воды остались более 9 тыс. человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают водоснабжение в городе Ставрополе, где утром в субботу произошла коммунальная авария, сообщили "Интерфаксу" в городском водоканале.

"Эта труба, где утечка, снабжает водой город Михайловск. Поэтому сейчас водоснабжение частично нарушено в Михайловске, селе Верхнерусском, немного затронуло окраину города Ставрополя", - сказала представитель водоканала.

Собеседник агентства отметила, что ведутся восстановительные работы.

В свою очередь, в ГУ МЧС по региону агентству пояснили, что прорыв трубы произошел на улице Кулакова в Ставрополе в 10:40 по Москве субботы. "В результате порыва под отключение водоснабжения попадает 3 тыс. абонентов - это 9 тыс. 345 человек, которые проживают в восьми многоэтажках. Котельные работают. Предположительное время полного восстановления водоснабжения 15:00", - отметили в пресс-службе МЧС.

Для населения был организован подвоз воды.