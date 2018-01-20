На Ставрополье устранили оставившую без воды девять тысяч человек аварию

Власти ищут взаимосвязь между тремя случаями резни в школах, которые произошли в течение одной недели, и предполагают, что виной им могут быть соцсети Подробнее

Нападение на школу в Улан-Удэ. Обобщение

По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина Подробнее

Врачи из Санкт-Петербурга оперируют двух девочек Подробнее

Минздрав Бурятии рассказал о состоянии пострадавших детей из школы в Улан-Удэ

19 января 09:52

Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи

Двое из них находятся в тяжелом состоянии, помощь психологов потребовалась 17 людям Подробнее

19 января 09:39

КС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборах

Суд отметил, что уже изучал оспариваемую норму в рамках другой жалобы Подробнее

19 января 09:02

Напавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщников

Приятели не поддержали его идею, и он пошел на преступление один Подробнее

19 января 08:02

Напавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянии

По данным минздрава республики, он пытался покончить с собой Подробнее

19 января 07:15

Пожар во время нападения на школу в Бурятии возник из-за "коктейля Молотова"

Один из напавших задержан, еще одного ищут Подробнее

19 января 06:43

При нападении на школу в Бурятии ранены пять человек