На Ставрополье устранили оставившую без воды девять тысяч человек аварию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили водоснабжение в городе Ставрополе, где утром в субботу произошел прорыв трубы, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Абоненты запитаны по запасной ветке, идеи заполнение системы водой", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на городской водоканал сообщалось, что из-за коммунальной аварии водоснабжение было частично нарушено в городе Ставрополе, Михайловске, селе Верхнерусском. По данным краевого главка МЧС, под отключение попали 3 тыс. абонентов - это 9 тыс. 345 человек, которые проживают в восьми многоэтажках.