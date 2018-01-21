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Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано а Анапе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в субботу вечером в районе Анапы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 19:40 мск в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по краю поступила информация, что в районе Анапы произошло сейсмособытие. Жителями города толчки ощущались", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно докладу муниципальной дежурно-диспетчерской службы курорта, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась.

"Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.

Данные по сейсмособытию направлены в геофизическаую службу РАН Обнинска для обработки.

Теги: Анапа
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