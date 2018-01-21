Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за шторма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась утром в воскресенье из-за шторма в Татарском проливе, сообщили "Интерфаксу" в ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП).
"Паром "Сахалин-10" в воскресенье в 08:00 по хабаровскому времени прибыл в порт Ванино Хабаровского края, после чего паромная переправа закрылась. Остальные два парома прибыли в Ванино в субботу и находятся там", - рассказал собеседник агентства.
Возобновить работу переправы планируется предстоящей ночью (в ночь на понедельник).