Переправа в Крым заработала по фактической погоде

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Паромы возобновили движение через Керченский пролив после трех часов простоя переправы из-за сильного ветра.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщила в воскресенье компания "Морская дирекция" - оператор переправы.
Крымское управление МЧС России ранее объявило экстренное предупреждение на утро 21 января из-за ливней и шквалов, которые принес на полуостров Балканский циклон.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.