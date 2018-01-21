В Ханты-Мансийске контролер высадила из автобуса инвалида на костылях

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит проверку по сообщению о возможном нарушении прав женщины-инвалида, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жительница Ханты-Мансийска инвалид 1-й группы написала в городском паблике соцсети о том, что ее в 27-градусный мороз высадила из автобуса контролер, не приняв во внимание бессрочное удостоверение инвалида.

"Поскольку коляска в снегу буксует, я на свой страх и риск вышла на костылях...Забралась кое-как в автобус...Приготовила инвалидское удостоверение, где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид 1-й группы бессрочно, а стало быть, проезд бесплатный. Социальный проездной я просто еще не получила, не успела", - пишет жительница Ханты-Мансийска.

Между тем контролер, по словам пострадавшей женщины, потребовала либо предъявить социальный проездной документ, либо оплатить проезд.

"Люди начали возмущаться, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело! Я поблагодарила пассажиров и отказалась, встав у выхода, чтобы как "безбилетнице" выйти на следующей остановке", - рассказывает женщина.

Оказавшись на улице, она упала и получила новую травму. Добраться до больницы ей помогла проезжавшая женщина автомобилист.

В пресс-службе регионального СУ СКР отмечают, что изложенные факты будут проверены.