Переправа в Крым снова закрылась из-за шторма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе приостановлено второй раз за день из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы - "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", - информирует она.

Ранее в воскресенье паромы не ходили порядка трех часов, около 13:00 по Москве "Морская дирекция" объявила об открытии переправы и ее работе по фактической погоде, однако спустя час разослала сообщение об остановке движения паромов.

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение в регионе на ближайшие два дня из-за прогнозируемого синоптиками резкого ухудшения погоды. "22-23 января в связи с выходом южного циклона в Крыму ожидаются сильные дожди, мокрый снег, снег, местами - очень сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица, метель. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы - до 25 м/с", - рассказали в МЧС.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.