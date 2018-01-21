Песков отметил готовность России дать отпор атакам на выборы президента

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают новых обвинений в адрес России, в частности, о подтасовках на предстоящих президентских выборах, готовы дать им отпор, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов, но, уже так сказать на глиссаде начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

"Как давали отпор, так и будем давать отпор. На самом деле они (эти обвинения) настолько белыми нитками шиты, что, я думаю, все больше людей в мире и в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера, - заявил Песков. - Немногим нравится сильная Россия, которая не только встает на ноги, но и плечи расправляет".

Пресс-секретарь президента утвердительно ответил на вопрос, будет ли Путин в день президентских выборов в Москве.

"Традиционно он всегда голосует в Москве, - сказал он. - Мне пока не известно о его планах, вы знаете, что система голосования позволяет сейчас голосовать где угодно, но мне не известно о планах президента куда-то уезжать из столицы в день голосования".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Действующий глава государства идет на очередные - четвертые для него - выборы президента как самовыдвиженец.