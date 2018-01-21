Лавров назвал киевские власти недоговороспособными

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Киевские власти недоговороспособны и ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договорённостям, Запад это понимает, но критиковать своих "подопечных" уже не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет никаких сомнений, и, более того, мы имеем достоверные знания, что и в Европе и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям", - заявил Лавров в интервью "Коммерсанту".

Он выразил надежду, что в "частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят - из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц".

"Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь", - сказал Лавров.

В ходе интервью также был поднят вопрос так называемого закона об реинтеграции Донбасса, принятого украинской Радой, и Лаврова спросили о причинах критики Москвой этого нормативного акта.

"Закон о реинтеграции", если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "Нормандского формата" в Минске. И для нас это очевидно", - сказал министр.