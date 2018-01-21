Два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей в Татарстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Татарстане выясняют обстоятельства и причины ДТП с участием пяти легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека и еще трое пострадали. Как сообщает пресс-служба республиканской полиции, авария произошла в воскресенье на 23 километре автодороги "Казань-Малмыж" на территории Высокогорского района.

"По предварительным данным, водитель машины Lada Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai и со встречным автомобилем ВАЗ-2114, после чего на Lada Priora совершили наезд автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, которые двигались во встречном направлении", - говорится в сообщении. Три человека пострадали, водитель и пассажир Lada Priora от полученных травм скончались на месте.