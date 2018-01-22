Мосгорсуд подтвердил штраф в 30 тыс. рублей для Яшина за несогласованную акцию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным назначенный главе совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил организации публичного мероприятия.

"Постановление Мещанского суда Москвы в отношении Яшина оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

В конце декабря прошлого года Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере в Москве прошла несогласованная с властями акция, организованная Яшиным. По данным столичной полиции, в ней приняли участие порядка 300 человек, половина из которых были журналистами и блогерами. В отношении Яшина по итогам акции был составлен протокол об административном правонарушении.