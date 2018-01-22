Пассажирам задержанного рейса Канкун-Москва выплатят по 10 тыс. рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажиры задержанного на мексиканском курорте Канкун самолета авиакомпании "Россия" получат компенсацию в размере 10 тысяч рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика.

"Дополнительная компенсация в размере 10 тыс. рублей предлагается всем пассажирам рейса FV5882 независимо от класса обслуживания, за исключением депортированных граждан другой страны. Получить ее можно при личном обращении к туроператору "Библио-Глобус" до 15 марта включительно при предъявлении заграничного паспорта, на который была оформлена перевозка", - говорится в сообщении.

Рейс авиакомпании "Россия" из Канкуна в Москву, который должен был вернуться в Россию вечером 17 января, прилетел более чем на сутки позже. В авиакомпании задержку объяснили тем, что иммиграционные власти Мексики потребовали взять на борт четырех депортированных граждан Армении. Пока выполнялись необходимые формальности, у экипажа истекло разрешенное рабочее время. Пассажиры рейса были размещены в отелях.

В то же время некоторые СМИ ранее сообщили, что у авиакомпании есть просроченные задолженности перед структурами аэропорта и администрацией Канкуна за обслуживание пассажиров своих рейсов, однако в пресс-службе перевозчика опровергли эту информацию.