Найденного при обыске в Петербурге нильского крокодила решили оставить с хозяином

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга не видит оснований для изъятия нильского крокодила, обнаруженного при обыске в подвале жилого дома в Петродворцовом районе северной столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

Вместе с тем, проверка действий хозяев крокодила на предмет соответствия нормам закона пока не завершена.

По данным СМИ, нильский крокодил был обнаружен сотрудниками "оружейного" отдела УМВД в подвале жилого дома во время обыска по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов.